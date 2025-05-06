В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на гречиху в связи с нарушениями при декларировании

28 апреля 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес юридического лица в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Беловского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при оформлении заявленной в декларации гречихи массой 360 т, исследования проведены только на 30 т, как указано в протоколах испытаний. Таким образом, представленный протокол испытаний не подтверждает соответствие продукции требованиям технического регламента всей партии зерна гречихи в объеме 360 т.

Кроме того, при оформлении декларации о соответствии в разделе «Сведения о продукции» (поле 5) отсутствуют обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция, а также указано наименование объекта декларирования – серийный выпуск. Вместе с тем, в декларации о соответствии указанный объем в 360 т не применим при серийном выпуске продукции. Если в декларации о соответствии указана партия продукции, то необходимо указывать реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции.

Кроме того, в разделе «Соответствует требованиям» (поле 6) указаны наименования технических регламентов: ТР ТС 015/20211 «О безопасности зерна» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Вместе с тем, на зерно, выпускаемое в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, используемое на пищевые и кормовые цели, распространяется технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 (ТР ТС 015/2011) и устанавливающий обязательные для применения и исполнения на единой таможенной территории Таможенного союза требования к зерну и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации зерна.

Таким образом, инспектором Россельхознадзора установлено несоответствие декларации о соответствии требованиям, предъявляемым к декларациям о соответствии и установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза.

В дополнение к превентивной мере в виде предостережения нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления», а так же, подтверждать соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов (исследованный объем партии по протоколам испытаний), в количестве заявленном в декларации о соответствии.