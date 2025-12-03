В Кузбассе Россельхознадзор привлек к ответственности организацию за неисполнение предписания об устранении нарушений на сельхозземлях

Проверка использования земель сельскохозяйственного назначения, относящихся к не разграниченной собственности и находящихся в распоряжении администрации Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса, была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в 2019 году.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия ведомство зафиксировало факты незаконного размещения промплощадки, куч щебня, отходов производственной деятельности, стоянки спецтехники, допущенных организацией. В этой связи юридическому лицу было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а именно, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почвы, приведению земель в состояние пригодное для использования их по целевому назначению на общей площади 11 445 кв. м до 29 сентября 2025 года (с учётом неоднократного продления).

10 ноября 2025 года инспектор ведомства провел выездное обследование на данном участке с целью оценки его исполнения. Однако признаки проведения работ по рекультивации нарушенных земель, проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв отсутствовали, а какая-либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

27 ноября 2025 года составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение предписания. Кроме того, организации выдано новое предписание со сроком исполнения до 15 июля 2026 года. Для этого нарушителю необходимо провести мероприятия по рекультивации нарушенных земель, воспроизводству плодородия земель, вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что ответственность за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).