В Кузбассе Россельхознадзор провел обучающий семинар для муниципальных служащих по вопросам контроля за земельными участками сельхозназначения

6 ноября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели обучающий семинар, посвященный вопросам повышения в Кузбассе эффективности муниципального земельного контроля и соблюдения земельного законодательства Российской Федерации. Мероприятия состоялись в трех городах — Белово, Прокопьевск и Кемерово.

На семинаре обсуждались ключевые аспекты земельного контроля, включая правовые основания его осуществления, применения индикаторов риска нарушений обязательных требований, порядок взаимодействия и согласования контрольных (надзорных) мероприятий с органами прокуратуры, а также вопросы выдачи предписаний об устранении нарушений. Особое внимание было уделено проблеме зарастания сельскохозяйственных угодий.

Ведомство представило разработанные рекомендации по повышению эффективности муниципального земельного контроля на территории Кемеровской области-Кузбасса, включающие в себя алгоритм действий должностных лиц, список контрольных вопросов, рекомендуемые к использованию материалы, а также перечень характерных, отличительных признаков типовых нарушений.

 

kuzbassnews.ru
10/11/2025
