В Кузбассе сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность в ходе избирательной кампании

В Кузбассе завершилось трёхдневное голосование. Оно проходило в Таштагольском, Гурьевском, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевском муниципальных округах, где жители выбирали депутатов местных советов.

На протяжении всей избирательной кампании сотрудники Росгвардии совместно с другими правоохранительными органами обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность граждан. Все избирательные участки работали в штатном режиме, голосование прошло спокойно и без происшествий. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций не допущено.

Наряды вневедомственной охраны несли службу у избирательных объектов и на прилегающих территориях, контролировали обстановку и при необходимости оказывали содействие избирательным комиссиям. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проверяли объекты, задействованные в избирательной кампании, и следили за соблюдением требований законодательства в сфере охранной деятельности.

Благодаря скоординированной работе Росгвардии и взаимодействию с избирательными комиссиями и экстренными службами все дни голосования прошли без нарушений.

Фото: Росгвардия