В Кузбассе спецназ Росгвардии отработал навыки ведения высокотехнологичного боя

В Кемеровской области прошли масштабные тактико-специальные занятия спецназа Росгвардии, где бойцы отработали навыки ведения высокотехнологичного боя. Впервые за учениями могли наблюдать волонтеры, оказывающие практическую помощь подразделениям Росгвардии, а также приглашенные гости — представители органов власти, частных компаний и граждане, активно вносящие вклад в общее дело.

В рамках учений спецназ продемонстрировал современные комплексы и технологии, направленные на эффективное обнаружение и уничтожение целей. По тактическому замыслу, условная группа противника была обнаружена с помощью воздушной разведки и получила огневое поражение с применением минометного расчета и ударных дронов. Также были отработаны действия по отражению атаки на один из опорных пунктов с применением средств радиоэлектронной борьбы и гладкоствольного оружия, а также навыки эвакуации личного состава в условиях боевых действий.

Среди представленных технологий были не только новейшие системы радиоэлектронной разведки, но и оригинальные разработки, созданные народными умельцами. Все это вместе позволяет существенно повысить боеготовность спецподразделения, одновременно снижая риски для личного состава.

Командир отряда спецназа «Кузбасс» Сибирского округа Росгвардии полковник Дмитрий Печерин отметил важность использования современных технологий, а также роль волонтеров:

«Актуальность новых технологий только возрастает, и если мы отвлечемся хоть ненадолго, то рискуем отстать. Мы всегда рады взаимодействию со всеми, кто заинтересован в победе. В современных условиях поддержка волонтеров, предоставляющих материальные ресурсы, учебные площадки для подготовки наших специалистов и продвигающих эти инициативы среди населения, оказывает колоссальную помощь».

Приглашенные гости и спецназ подчеркнули важность объединенных усилий и активного участия гражданского общества в решении задач специальной военной операции.

Фото: Росгвардия