Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе транспортные полицейские организовали новогоднее мероприятие на железнодорожном вокзале

В преддверии новогодних праздников инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Юрга-1 Кузбасского ЛУ МВД России организовали мероприятие, посвященное открытию «Новогодней елки» на железнодорожном вокзале. В мероприятии приняли участие 30 детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на учетах в органах внутренних дел.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с наступающим Новым годом и провели для детей увлекательную программу. Игры, конкурсы и веселые хороводы создали атмосферу настоящего праздника, наполненную детским смехом и радостью.

В рамках мероприятия сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о безопасности на объектах железнодорожного транспорта. В игровой форме детям напомнили правила поведения на вокзале и вблизи железнодорожных путей, вручив памятки и красочные буклеты с полезной информацией.

«Открытие «Новогодней елки» на станции Юрга-1 стало доброй традицией, которая будет радовать всех пассажиров на протяжении новогодних праздников. Это не только возможность подарить ощущение волшебства, но и напомнить о важности соблюдения правил безопасности», – отметила Елена Щербинина, представитель Общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России.

фото: Кузбасское ЛУ МВД России

Культура
Юрга
kuzbassnews.ru
23/12/2025
Культура
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus