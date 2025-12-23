В Кузбассе транспортные полицейские организовали новогоднее мероприятие на железнодорожном вокзале

В преддверии новогодних праздников инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Юрга-1 Кузбасского ЛУ МВД России организовали мероприятие, посвященное открытию «Новогодней елки» на железнодорожном вокзале. В мероприятии приняли участие 30 детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на учетах в органах внутренних дел.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с наступающим Новым годом и провели для детей увлекательную программу. Игры, конкурсы и веселые хороводы создали атмосферу настоящего праздника, наполненную детским смехом и радостью.

В рамках мероприятия сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о безопасности на объектах железнодорожного транспорта. В игровой форме детям напомнили правила поведения на вокзале и вблизи железнодорожных путей, вручив памятки и красочные буклеты с полезной информацией.

«Открытие «Новогодней елки» на станции Юрга-1 стало доброй традицией, которая будет радовать всех пассажиров на протяжении новогодних праздников. Это не только возможность подарить ощущение волшебства, но и напомнить о важности соблюдения правил безопасности», – отметила Елена Щербинина, представитель Общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России.

фото: Кузбасское ЛУ МВД России