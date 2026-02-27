В Кузбассе транспортные полицейские задержали женщину с марихуаной

Сотрудники линейного пункта полиции на станции Ленинск-Кузнецкий Кузбасского ЛУ МВД России в ходе несения службы вблизи железнодорожных путей заметили женщину, которая вела себя подозрительно и при виде полицейских стала заметно нервничать.

Транспортные полицейские доставили 55-летнюю местную жительницу в дежурную часть и в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой почти 50 граммов.

В отношении фигурантки отделением дознания Кузбасского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок три года.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России