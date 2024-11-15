В Кузбассе владельцам личных подсобных хозяйств вновь объявлены предостережения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства

В ноябре 2024 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора из учреждений по борьбе с болезнями животных, представляющих государственную ветеринарную службу Кузбасса, поступила информация о несоблюдении обязательных требований ветеринарного законодательства.

Так, граждане Прокопьевского и Топкинского муниципальных округов, а также городов Белово и Новокузнецк отказались предоставлять принадлежащих им сельскохозяйственных животных для проведения обязательных противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Данные факты стали основанием для объявления в период с 6 по 12 ноября всем владельцам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Владельцам личных подсобных хозяйств рекомендовано незамедлительно в полном объеме провести плановые ветеринарные обработки, исследования и вакцинацию сельскохозяйственных животных.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что согласно закону «О ветеринарии», ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. При этом владельцы животных обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.