В Кузбассе вспоминают подвиг полковника Игоря Якунина

В преддверии 10-летия Росгвардии реализован ведомственный видеопроект «Я расскажу вам о Герое», направленный на сохранение памяти о подвигах военнослужащих и офицеров войск правопорядка. В Кузбассе участником проекта стал курсант профильного класса Росгвардии Губернаторской кадетской школы-интерната полиции Савелий Свечников, рассказавший о героическом поступке полковника Игоря Николаевича Якунина.

4 марта 2003 года, спасая жизнь курсанта во время полевых занятий, полковник Якунин накрыл собой боевую гранату, ценой собственной жизни исполнив офицерский долг. За мужество и героизм Игорь Николаевич Якунин посмертно награждён орденом Мужества и удостоен звания «Герой Кузбасса». Он также был награждён медалью «За боевые заслуги», медалью Суворова и орденом Кемеровской области «Доблесть Кузбасса».

Полковник Якунин проходил службу в составе внутренних войск, неоднократно выполнял служебно-боевые задачи на Северном Кавказе. Трое его сыновей продолжили дело отца, став военными связистами.

В столице Кузбасса память о полковнике Якунине увековечена в бюсте, установленном при содействии городских властей и Росгвардии. Кроме того, в Губернаторской кадетской школе-интернате установлен мемориал «Звезда» с именами героев-связистов, среди которых - имя полковника Якунина.

Фото: Росгвардия