В Мариинске прошла познавательная программа «Слово о полку Игореве»

В 2025 году исполняется 225 лет со дня первого издания бессмертного памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». В литературно-мемориальном доме-музее Владимира Алексеевича Чивилихина студенты Мариинского политехнического техникума вместе с педагогом Ириной Борисовной Немеровой совершили увлекательное путешествие в мир великой поэмы.

Ребятам рассказали о влиянии «Слова о полку Игореве» и оперы русского композитора Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» на творчество В. А. Чивилихина. В экспозиционном зале музея посетители познакомились с репродукциями картин Германа Захарова из серии «Слово о полку Игореве», расположенными в соответствии с хронологией событий поэмы. Оригиналы картин хранятся в музее–заповеднике «Красная горка» города Кемерово.

Центральным событием программы стало знакомство с уникальной коллекцией изданий «Слова о полку Игореве», собранной В. А. Чивилихиным и переданной в музей его вдовой Еленой Владимировной Чивилихиной. Студенты получили возможность не только увидеть редкие издания, но и прикоснуться к бессмертному шедевру мировой литературы, почувствовав дух великого произведения.

Фото: Мемориальный дом-музей В. А. Чивилихина