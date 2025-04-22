В Мариинске прошла встреча, посвященная Дню местного самоуправления

В модельной библиотеке для детей собрались студенты Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии Александровны и Мариинского политехнического техникума. С ребятами пообщался председатель Совета народных депутатов Мариинского муниципального округа Геннадий Тимофеевич Немцов.

Студенты узнали об истории праздника и важнейших обязанностях сотрудников местного самоуправления, обсудили актуальные вопросы, касающиеся полномочий муниципальных служащих и их влияния на жизнь округа.

Затем состоялся интеллектуальный квиз «Знатоки местного самоуправления». Победила команда Мариинского политехнического техникума.

Фото: Молодежно-спортивный центр города Мариинска