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В Мариинске состоялся театрализованный концерт «Победа одна!»

В средней школе № 3 прозвучали известные песни военных лет и современные патриотические композиции. Ребята также читали стихотворения о героизме русских солдат.
Звучали песни в исполнении народного самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля «Веселуха» (руководитель Елена Штенко), солистов детского вокального ансамбля «Смайлс» (руководитель Вера Головченко) и Станислава Чечкина. Танцевальное поздравление зрителям подарили участники детского хореографического ансамбля «Росток».
Театрализованная концертная программа, посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошла в рамках программы «Пушкинская карта».

Фото: Культурно-досуговое объединение «Праздник» города Мариинска

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
06/05/2025
Культура
Мариинск
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