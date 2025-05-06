В Мариинске состоялся театрализованный концерт «Победа одна!»

В средней школе № 3 прозвучали известные песни военных лет и современные патриотические композиции. Ребята также читали стихотворения о героизме русских солдат.

Звучали песни в исполнении народного самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля «Веселуха» (руководитель Елена Штенко), солистов детского вокального ансамбля «Смайлс» (руководитель Вера Головченко) и Станислава Чечкина. Танцевальное поздравление зрителям подарили участники детского хореографического ансамбля «Росток».

Театрализованная концертная программа, посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошла в рамках программы «Пушкинская карта».

Фото: Культурно-досуговое объединение «Праздник» города Мариинска