В Мариинском округе прошли акции, посвященные Всемирному дню без табака

Сотрудники музея-заповедника «Мариинск исторический» провели акцию «Скажи сигарете НЕТ», чтобы привлечь внимание к проблеме табакокурения и поддержать здоровый образ жизни.

В рамках Всероссийской акции, посвященной дню без табака, работники Тенгулинского сельского Дома культуры организовали профилактическую акцию «Мое здоровье в моих руках».

Работники Обояновского сельского Дома культуры провели информационную акцию «Никотин убивает». Специалисты Сусловской сельской модельной библиотеки провели день добрых советов «Здоров будешь – все добудешь». Библиотекари предлагали землякам с вредными привычками обменять сигарету на конфету.

Фото: Музей-заповедник «Мариинск исторический»