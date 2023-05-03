В Мариинском политехническом техникуме прошла ярмарка учебных мест

Ее организовали специалисты Мариинского информационно-методического центр и службы занятости населения для выпускников 9-11 классов.

Тяжинский агропромышленный техникум на ярмарке учебных мест представляла студенческая профориентационная группа под руководством Светланы Борисовны Майер. Для школьников была организована интерактивная игра в формате квеста «По профессиям ТАПТ». Также все желающие могли сфотографироваться в рабочих костюмах повара, сварщика и техника-механика.

В профориентационном мероприятии приняли участие десять учебных заведений Кузбасса. Ярмарку учебных мест посетили около двухсот школьников.