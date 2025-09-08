Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Прокопьевском районе Кузбасса Россельхознадзор обязал собственника устранить зарастание более 5,6 га сельхозугодий

Зарастание земельного участка площадью 5,6 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 26 августа 2025 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия инспектор ведомства зафиксировал  зарастание сорной травянистой (костер полевой, пырей ползучий, осот розовый, полынь и др.) и древесно-кустарниковой (разновозрастные березы высотой более 5 м, высотой более 2-х метров, поросоль березы высотой не менее 1 м и ивы высотой более 1,5 м) растительностью, а также деградацию почвы (закочкаренность).

Таким образом, какая либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В связи с этим, 2 сентября 2025 года в адрес собственника участка ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесно-кустарниковой растительности, по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

