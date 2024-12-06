В результате случайного знакомства у вокзала кузбассовец лишился автомобиля «LADA PRIORA»

20-летний подсудимый угнал автомобиль в тот момент, когда хозяин «LADA PRIORA» ненадолго покинул машину.

История, окончившаяся угоном автомобиля и судимостью для 20-летнего местного жителя, произошла в конце февраля 2024 года.

Как следует из материалов уголовного дела, в вечернее время подсудимый в Мариинске встретился у вокзала со своим знакомым, с которым стали распивать спиртное. Через некоторое время к их компании присоединился ранее незнакомый потерпевший, с которым они познакомились, в дальнейшем продолжив распитие спиртного в доме у нового знакомого. На следующий день застолье продолжилось, и подсудимый предложил поехать на принадлежащем потерпевшему автомобиле «LADA PRIORA» до посёлка, находящегося неподалёку от Мариинска. Хозяин автомобиля согласился, и позже доверил управление своим автомобилем подсудимому. При возвращении в Мариинск владелец автомобиля попросил остановиться на некоторое время, и вышел из машины. В этот момент у подсудимого, находящегося за рулём, возник умысел угнать автомобиль, чтобы покататься без его владельца. Именно это подсудимый и сделал, когда потерпевший менее чем на минуту отошёл от автомобиля. Его знакомый при этом всё время находился на заднем сидении автомобиля, и по причине состояния алкогольного опьянения не понимал происходящего.

Через некоторое время на трассе «Мариинск – Алчедат» подсудимый на высокой скорости движения не справился с управлением и съехал в кювет, разбив автомобиль. После этого он помог выбраться из автомобиля своему знакомому, и они вдвоём, бросив разбитый автомобиль, ушли до близлежащего населённого пункта.

Владелец автомобиля к этому времени уже заявил в полицию об угоне. К вечеру того же дня автомобиль, который не подлежит восстановлению, был найден. Вскоре сотрудниками органов внутренних дел был установлен и угонщик, который сознался в совершённом преступлении.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как признание вины, активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого, а также наличие малолетнего ребёнка.

В результате за совершение угона автомобиля 20-летнему подсудимому суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд