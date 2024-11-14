В творческих объединениях Тяжинского ЦДО прошла профилактическая беседа

Педагог центра дополнительного образования Наталья Анатольевна Семенова рассказала ребятам о том, что на улицах и в парках встречаются бездомные животные, которые могут быть переносчиками инфекционных заболеваний. В ходе профилактической беседы дети узнали о правилах поведения при встрече с бродячими собаками, как понять, что животное собирается напасть, и что делать, если собака укусила.

Ребята поделились историями своего общения с собаками. Затем обсудили злободневную тему опасных инцидентов, связанных с агрессивностью бездомных собак. Также участники беседы посмотрели тематический видеоролик. Каждому из ребят организаторы вручили памятку «Как вести себя при встрече с собакой».

Фото: Тяжинский ЦДО