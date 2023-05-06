В Тяжине отметили 85-летний юбилей пассажирского автопредприятия

Тяжинское автохозяйство было создано 5 мая 1938 года. Предприятие неоднократно реорганизовывалось, менялось название, организационно-правовая форма. На сегодняшний день автопредприятие обслуживает Тяжинский и Тисульский муниципальные округа. В автопарке – 53 единицы техники. В штате организации насчитывается 118 сотрудников, из которых 60 водителей автобусов. Именно они осуществляют более 30 городских, пригородных, сельских и междугородных маршрутов. Ежедневно по будням на линию выходят до 31 автобусов, которые выполняют 216 рейсов.

С праздником ветеранов и работников автопредприятия поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, генеральный директор государственного предприятия Кузбасса «Пассажиравтотранс» Владимир Михайлович Юдин, директор Тяжинского филиала Владимир Анатольевич Криворюк. В честь юбилея предприятия автотранспортники отмечены наградами – медалями «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом», Почетными грамотами министерства транспорта Кузбасса, Почетными грамотами и благодарственными письмами главы округа.