В Тяжине состоялся турнир по миниволею среди представителей старшего поколения

В спортивном зале Тяжинского агропромышленного техникума собрались 6 команд из Кемеровского, Яйского, Тисульского и Тяжинского муниципальных округов.

В торжественном открытии турнира приняли участие почетные гости – председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин, директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский и организатор турнира начальник отдела молодежной политики спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа Алена Александровна Артемьева.

Председатель автономной некоммерческой организации «Федерация миниволей Кузбасса» Светлана Васильевна Зайцева поприветствовала игроков, поблагодарила за настойчивость в продвижении миниволея на территории Тяжинского муниципального округа и в целом на северо-востоке Кемеровской области.

На протяжении дня, параллельно на двух площадках шла упорная борьба за призовые места. По итогам турнира в категории микс 200+ победила команда «Кемрай» (Кемеровский округ). На второе место вышла команда «Тисуль-1» (Тисульский округ). Команде «Крепкий орешек» (Тяжинский округ) досталось третье место. В категории микс 240+ первое место заняла команда «Шанхай» (Тяжинский округ). На втором месте команда «Луч» (Яйский округ), команда «Тисуль» (Тисульский округ) – на третьем месте.

В категории микс 200+ лучшими игроками турнира стали Максим Юшанов (Тисульский округ) и Ольга Фрошгайзер (Тяжинский округ). В категории микс 240+ лучшими игроками турнира признаны Александр Аленицкий (Яйский округ) и Любовь Зюзина (Тяжинский округ)

Команды-победители и призеры награждены почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа, памятными медалями и статуэтками. Все команды, участвовавшие в турнире, получили от федерации миниволея в подарок мячи.