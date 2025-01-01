В Тяжине прошел открытый новогодний турнир по мини-футболу

В соревнованиях среди мальчиков 2017-2018 годов рождения приняли участие пять команд: «Юность» (поселок Тяжинский), «Атлетик-17» (город Ачинск), «Атлетик-18» (город Ачинск), «Авангард юниор» (Красноярский край), «ФК Мариинск» (город Мариинск).

Для юных футболистов это был первый соревновательный опыт. Поддержать спортсменов пришли их родители. По итогам соревнований победила команда «Авангард юниор» (Красноярский край). Медали, грамоты и сладкие подарки получили все участники соревнований.

Фото: Тяжинская ДЮСШ