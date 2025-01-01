Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Тяжине прошел открытый новогодний турнир по мини-футболу

В соревнованиях среди мальчиков 2017-2018 годов рождения приняли участие пять команд: «Юность» (поселок Тяжинский), «Атлетик-17» (город Ачинск), «Атлетик-18» (город Ачинск), «Авангард юниор» (Красноярский край), «ФК Мариинск» (город Мариинск).
Для юных футболистов это был первый соревновательный опыт. Поддержать спортсменов пришли их родители. По итогам соревнований победила команда «Авангард юниор» (Красноярский край). Медали, грамоты и сладкие подарки получили все участники соревнований.

Фото: Тяжинская ДЮСШ

 

Спорт
Мариинск
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/01/2025
Спорт
Мариинск
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus