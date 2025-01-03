В Тяжине прошел праздничный концерт «Новый год шагает по планете»

Программу открыли Дед Мороз и Снегурочка (Алексей Васильевич Суханов и Алиса Кузьмина). Яркими и эмоциональными были выступления учащихся отделения эстрадного пения детской школы искусств № 31 певших о мечте, счастье и радости.

В исполнении вокальных ансамблей «Капитошка», «Супердетки» и сводного ансамбля студии детской эстрадной песни «Алиса» прозвучали вокальные произведения «Новогодняя песенка», «Мечты – снежинки», «Моя дружная семья» и «Новый год шагает по планете».

В финале праздничной новогодней программы директор Тяжинской ДШИ № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева вручила отличникам отделения эстрадного пения премии, а победителям международного конкурса «Сибириада» – дипломы.

Фото: Тяжинская ДШИ № 31