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В Тяжине прошел праздничный концерт «Новый год шагает по планете»

Программу открыли Дед Мороз и Снегурочка (Алексей Васильевич Суханов и Алиса Кузьмина). Яркими и эмоциональными были выступления учащихся отделения эстрадного пения детской школы искусств № 31 певших о мечте, счастье и радости.
В исполнении вокальных ансамблей «Капитошка», «Супердетки» и сводного ансамбля студии детской эстрадной песни «Алиса» прозвучали вокальные произведения «Новогодняя песенка», «Мечты – снежинки», «Моя дружная семья» и «Новый год шагает по планете».
В финале праздничной новогодней программы директор Тяжинской ДШИ № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева вручила отличникам отделения эстрадного пения премии, а победителям международного конкурса «Сибириада» – дипломы.

Фото: Тяжинская ДШИ № 31

Культура
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Тяжин
kuzbassnews.ru
03/01/2025
Культура
Образование
Тяжин
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