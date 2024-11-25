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В Тяжине состоялась встреча главы округа с солдатскими матерями

В Доме культуры «Юбилейный» мамы военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга и действующих защитников в зоне специальной военной операции, посетили выставку портретов фотопроекта «Мамы Героев».
Затем состоялась встреча за чашкой чая. Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров обратился к женщинам со словами поддержки и признательности, выразил готовность оказать помощь в решении насущных проблем.
Мамам защитников вручили сладкие подарки. Ребята из образовательных организаций муниципалитета своими руками подготовили для них открытки. С музыкальными номерами выступили солисты и творческие коллективы учреждений культуры.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/11/2024
Общество
Тяжин
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