В Тяжине состоялась встреча главы округа с солдатскими матерями

В Доме культуры «Юбилейный» мамы военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга и действующих защитников в зоне специальной военной операции, посетили выставку портретов фотопроекта «Мамы Героев».

Затем состоялась встреча за чашкой чая. Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров обратился к женщинам со словами поддержки и признательности, выразил готовность оказать помощь в решении насущных проблем.

Мамам защитников вручили сладкие подарки. Ребята из образовательных организаций муниципалитета своими руками подготовили для них открытки. С музыкальными номерами выступили солисты и творческие коллективы учреждений культуры.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа