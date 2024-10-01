Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском округе отметили новую памятную дату в истории Отечества

В день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией участники художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский присоединились к Всероссийской акции «Мы вместе!». В исполнении народного самодеятельного коллектива, ансамбля танца «Созвездие» в поддержку новых территорий состоялся хореографический флешмоб «Россия».
В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялся показ документального фильма «Донбасс. Признанный» донецкого режиссера Владимира Аграновича. Студенты первокурсники посетили Тяжинский историко-краеведческий музей, где прошла познавательная программа «Заветам верны: освобождение и воссоединение».
Специалисты детской библиотеки побывали в гостях у учеников 6 класса Тяжинской средней школы имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова. Библиотекари провели урок «День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией». В детской художественной школе № 13 прошел тематический урок-беседа.
Специалисты учреждений культуры клубного типа провели беседы, информационные и познавательные программы, а также оформили тематические выставки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/10/2024
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus