В Тяжинском округе отметили новую памятную дату в истории Отечества

В день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией участники художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский присоединились к Всероссийской акции «Мы вместе!». В исполнении народного самодеятельного коллектива, ансамбля танца «Созвездие» в поддержку новых территорий состоялся хореографический флешмоб «Россия».

В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялся показ документального фильма «Донбасс. Признанный» донецкого режиссера Владимира Аграновича. Студенты первокурсники посетили Тяжинский историко-краеведческий музей, где прошла познавательная программа «Заветам верны: освобождение и воссоединение».

Специалисты детской библиотеки побывали в гостях у учеников 6 класса Тяжинской средней школы имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова. Библиотекари провели урок «День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией». В детской художественной школе № 13 прошел тематический урок-беседа.

Специалисты учреждений культуры клубного типа провели беседы, информационные и познавательные программы, а также оформили тематические выставки.