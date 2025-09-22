В Тяжинском районе Кузбасса Россельхознадзор обязал собственника сельхозземель устранить свалку твердых коммунальных отходов

Информационное письмо о нарушениях законодательства на землях сельскохозяйственного назначения поступило в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора из прокуратуры Тяжинского района 17 июля 2025 года. В целях своевременного, объективного и всестороннего рассмотрения поступивших сведений инспекторы надзорного ведомства провели выездное обследование земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Тяжинском муниципальном районе Кемеровской области-Кузбасса.

В ходе осмотра зафиксирован факт захламления плодородного слоя почвы отходами производства и потребления (полиэтиленовые пакеты, лом кирпича, пластик, стекло, автомобильные шины, порубочные остатки, опилки и прочее), присутствие следов перемешивания плодородного слоя почвы с мусором в результате буртования на части земельного участка площадью 30 385 кв. м. Ведомством установлено, что собственником земель сельскохозяйственного назначения является юридическое лицо.

На земельном участке были отобраны пробы почвы для проведения исследований в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» на агрохимические и химико-токсикологические показатели с целью выявления загрязнения. В результате в одной из проб обнаружено снижение содержания подвижного фосфора и существенное повышение щелочности, что свидетельствует о начальной стадии деградации земель, то есть ухудшении качества почв в результате самовольных действий по перемешиванию плодородного слоя почвы с мусором при буртовании. В последующем без надлежащих восстановительных мероприятий может произойти сильная деградация земель, характеризующаяся уничтожением плодородного слоя почвы.

В этой связи, 8 сентября 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало в адрес юридического лица предписание об устранении выявленных нарушений и необходимости провести мероприятия, направленные на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что причина образования свалок — неиспользование земельных участков по их целевому назначению и отсутствие контроля за их состоянием, что приводит к загрязнению почвы, водных ресурсов и воздуха, привлекают бродячих собак, насекомых, грызунов и создают потенциальную опасность для здоровья человека.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что подобные свалки на землях сельскохозяйственного назначения в окрестностях населенных пунктов и садовых товариществ образуются стихийно преимущественно самими жителями, от которых в первую очередь и зависят порядок и чистота близлежащей территории.

При этом захламление сельхозугодий является грубым нарушением земельного и природоохранного законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с положением части 2 статьи 8.7 КоАП РФ с наложением штрафов на граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.