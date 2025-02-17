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В январе под контролем Россельхознадзора на территорию Кузбасса ввезено более 500 т плодоовощной продукции

В течение января 2025 года на территорию Кузбасса поступило более 500 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Россельхознадзоре.

Основной объем продукции растительного происхождения, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республики Казахстан (476,5 т). При этом 61% в объеме казахстанских поставок занимают партии с луком репчатым (292,5 т). Кроме того, для ввоза в Кузбасс российско-казахстанскую границу прошли партии с капустой белокочанной (82 т), морковью (66 т), огурцами (36 т).
Еще 28,3 т поступили в регион в виде партий с морковью из Республики Кыргызстан.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в отношении каждой партии подконтрольной Россельхознадзору продукции, карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 19 актов карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.

Общество
kuzbassnews.ru
17/02/2025
Общество
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