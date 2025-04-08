В «Южном Кузбассе» выступают «фронтовые бригады»

На предприятиях угольной компании «Южный Кузбасс (ПАО «Южный Кузбасс» входит в Группу «Мечел») в рамках проекта «Фронтовые бригады», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, выступают самодеятельные артисты Кузбасса.

В минувшую пятницу в актовом зале центральной обогатительной фабрики «Сибирь» выступили артисты «Дворца культуры имени Горького» и Детской школы искусств №3 из г. Мыски. На концерте прозвучали известные военные песни, которые стали символом надежды и отваги: «За миг до войны», «Уходят сыны на войну», «Саночки», «На безымянной высоте», «Огонёк», «Не плачь, девчонка», «День Победы» и другие.

В зале присутствовали работники фабрики и ветераны предприятия. Зрители не сдерживали эмоций подпевали и стоя аплодировали артистам.

«Просто замечательный получился концерт, выступление артистов вызвало бурю эмоций! В военные годы песни согревали душу и призывали к подвигу, рассказывали о дружбе и любви, не позволяли падать духом. Сегодня эти песни – память о подвиге русского народа. В нашей стране практически в каждой семье есть свои герои, которые внесли вклад в победу. От всего сердца хочу поблагодарить артистов и организаторов концерта», – поделилась впечатлениями ветеран ЦОФ «Сибирь» Екатерина Кватюра.

До конца апреля «Фронтовая бригада» еще одного мысковского коллектива – Городского центра культуры – выступит для работников и ветеранов разреза «Сибиргинский» и одноименной шахты.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»