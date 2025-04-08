Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Ветераны Кузбасса начали получать выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне от Отделения СФР по Кемеровской области

К 80-летию Победы Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу осуществляет ветеранам региона юбилейную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средства получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя».

Кроме того, вместе с пенсией в апреле региональное Отделение СФР направит выплаты в размере 55 тысяч рублей труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.

Также Отделение СФР по Кемеровской области осуществит ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

«Единовременные выплаты установлены в автоматическом режиме, обращаться в региональное Отделение Соцфонда для их назначения не нужно. Все выплаты будут доставлены получателям одновременно с пенсией за апрель 2025 года», — пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Через банки пенсии и единовременные выплаты Отделение СФР по Кемеровской области зачислит с 14 по 25 апреля. Через почтовые отделения средства жителям Кузбасса доставляют с 3 по 22 апреля.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг – с 8:30 до 17:30, в пятницу – с 8:30 до 16:30.

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу в социальных сетях:

«ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast

«Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast

«Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
08/04/2025
Общество

Популярное за месяц
Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту сброса сточных вод на почву в районе угольного разреза
В Международный женский день в Кузбассе родились 37 малышей
Более 3 тысяч деревьев высадят школьники в память о кузбасских воинах к 80-летию Победы
Подведены итоги региональных отборочных туров фестиваля-конкурса «Танцуй, Сибирь!»
Суд в Кузбассе решил взыскать компенсацию морального вреда в пользу детей, покусанных собаками
Школа на 250 мест открылась в Гурьевском округе после модернизации
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus