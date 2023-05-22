Воспитанники кузбасской Росгвардии продолжают завоевывать спортивные достижения

Всего в соревнованиях поучаствовали более 60 юных спортсменов из различных населенных пунктов Кемеровской области. Участники демонстрировали силовые навыки в различных дисциплинах пауэрлифтинга, включая «троеборье классическое» и «жим штанги лежа на груди».

Юнгвардейцы в очередной раз показали высокий уровень подготовки в своих категориях. Шестиклассницы завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» соревнований.

Кроме того, серебряный призер Валерия Тиунова добавила в свое спортивное портфолио 1-ый взрослый разряд.

Фото: Росгвардия