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Воспитанники кузбасской Росгвардии продолжают завоевывать спортивные достижения

 Всего в соревнованиях поучаствовали более 60 юных спортсменов из различных населенных пунктов Кемеровской области. Участники демонстрировали силовые навыки в различных дисциплинах пауэрлифтинга, включая «троеборье классическое» и «жим штанги лежа на груди».

 Юнгвардейцы в очередной раз показали высокий уровень подготовки в своих категориях. Шестиклассницы завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» соревнований.

 Кроме того, серебряный призер Валерия Тиунова добавила в свое спортивное портфолио 1-ый взрослый разряд.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
kuzbassnews.ru
22/05/2023
Спорт
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