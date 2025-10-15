Врач рассказала о профилактике рака молочной железы

15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. В структуре онкологических заболеваний этот вид злокачественного процесса у женщин из года в год занимает первое место. Тем не менее, современная онкология располагает широкими возможностями для диагностики и лечения болезни. Какие же условия необходимо соблюдать для того, чтобы избежать рака молочной железы, рассказала Елена Лобыкина, доктор медицинских наук, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, заведующая кафедрой гигиены, эпидемиологии и здорового образа жизни НГИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Увеличилось ли количество обратившихся женщин на ранних стадиях процесса?

Да, пациенток с 1-2 стадией заболевания становится больше, что связано с проведением скрининга и выявления рака на ранней стадии. Более 50% всех опухолей выявляются на 1-2 стадиях. Чем ниже стадия, тем менее интенсивное лечение требуется. Заметно сократилось число женщин, обратившихся на 3-й стадии заболевания и значительно – на 4-й.

Действительно ли диспансеризация способствует выявлению РМЖ?

Маммография позволяет выявляет опухоли даже на той стадии, когда даже специалисту трудно выявить на осмотре. Скрининг тем и отличается от ранней диагностики, что выявляет заболевание на этапе, когда еще нет основного симптома болезни – пальпируемой опухоли. Рентгеновское обследование молочных желез – маммография – это «золотой стандарт» диагностики, безальтернативный метод выявления всех известных вариантов рака молочной железы, в том числе – непальпируемого. Маммография входит в программу скрининга в России: каждой женщине старше 40 лет рекомендовано проходить маммографию раз в два года до 75 лет.

А какие рекомендации женщинам до 40 лет?

Проходить осмотры у врачей 1 раз в год и ультразвуковое обследование молочных желез. Хочу сделать акцент, что наличие хорошего оборудования не снижает важность самообследования.К сожалению, далеко не все проходят диспансеризацию и делают маммографию. Поэтому нередко женщины находят новообразования благодаря именно самодиагностике. Самообследование молочной железы остается самым ранним и доступным методом выявления опухолей молочной железы. Надо обращать внимание на изменение размера, кожи молочной железы (деформация, сморщивание, покраснение, наличие «вмятин» и «впадин»); изменения соска и наличие выделений из него; припухлость и постоянную боль в участке молочной железы или в подмышечной впадине.

Какие причины или риски развития этого заболевания можно выделить?

Среди факторов риска и причин выделяют наследственность, особенности гинекологического анамнеза (наличие родов, время наступления климакса), гиподинамию, наличие избыточного веса и ожирения.

Способен ли здоровый образ жизни повлиять на предотвращение онкопроцесса?

Игнорировать значимость ЗОЖ в профилактике, в том числе и онкозаболеваний, это неверно. Конечно, мы не исключаем роль и генетики, и вредных факторов окружающей среды. Но есть такое понятие как эпигенетика, когда должны сложиться условия для проявления наследственности. Поэтому, поддерживая организм в хорошем состоянии, не допуская нарушения обмена веществ и работы внутренних органов, мы поддерживаем нормальную работу иммунной системы, не перегружая ее и не истощая. Согласно исследованиям, физическая активность, контроль за своим весом, отсутствие вредных привычек также снижают риск заболевания.

Что еще можно посоветовать в качестве эффективных профилактических мер?

Регулярно поддерживать физическую активность. Самое доступное – это ходьба, минимум, 30 минут в день. Стараться не злоупотреблять сладостями и ультрапереработанной пищей, больше готовить дома из качественных продуктов, желательно путем запекания, варки, тушения. Включать в свой ежедневный рацион все группы продуктов – овощи, фрукты, зерновые, молочные, мясные продукты и рыбу. Прекратить употребление никотина, то есть отказаться от курения и парения – это полезно во всех профилактических стратегиях. Иметь полноценный ночной сон (не менее 7 часов, причем ложиться спасть рано, в 22-23 часа), обеспечивающий хороший ритм выработки гормонов, контролирующих обмен веществ и уровень стресса.

Фото предоставлено КЦОЗиМП.