Врачи приглашают кузбассовцев в Центры здоровья
С 25 по 22 сентября проходит объявленная Минздравом Неделя безопасности пациента и популяризации Центров здоровья. В Кемеровской области работают 11 центров здоровья, из них 7 взрослых и 4 детских.
Заведующий отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дмитрий Макаров рассказал, что основной задачей Центров здоровья является формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе профилактика алкогольной и никотиновой зависимости. Там можно получить рекомендации по коррекции питания, физической активности, режиму сна, условиям быта, труда, учебы и отдыха, а также помощь по отказу от вредных привычек. Центры здоровья рассчитаны на работу с людьми, которые стремятся получить рекомендации врача для повышения качества своей жизни и сохранения здоровья.
Посетители Центров здоровья могут проверить содержание токсических веществ в крови, холестерина, проконтролировать и оценить свой вес, артериальное давление и т.д. В Центры здоровья приглашаются все, кто хочет объективно оценить возможности организма и выслушать прогнозы специалистов по состоянию своего здоровья, функций и систем. Ведь известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить.
Каждому посетителю центра здоровья по итогам комплексного обследования выдается «Паспорт здоровья» и составляется индивидуальная «Карта здорового образа жизни».
Все услуги в центрах здоровья оказываются бесплатно.
Адреса Центров здоровья для взрослых:
Кемерово, ГАУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А. Колпинского» ул. Красноармейская, 115
Новокузнецк, ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова» ул. Хитарова, 32
Новокузнецк, ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №29 имени А.А. Луцика» ул. Рокоссовского, 6
Прокопьевск, ГАУЗ «Прокопьевская городская больница» пр-т Гагарина, 34
Юрга, ГБУЗ «Юргинская городская больница» ул. Ленинградская, 27
Анжеро-Судженск, ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А. А. Гороховского» ул. Войкова, 3-А
Междуреченск, ГБУЗ «Междуреченская городская больница» б-р Медиков, 5
Адреса Центров здоровья для детей:
Кемерово, ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница Ю. А. Атаманова» ул.Черняховского,8-а
Новокузнецк, «Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского» ул. Сеченова, 26
Прокопьевск, ГАУЗ «Прокопьевская городская больница» пр-т Строителей, 7
Анжеро-Судженск, ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А. А. Гороховского» ул. Лазо, 15
Фото предоставлено КЦОЗиМП