Врачи приглашают кузбассовцев в Центры здоровья

С 25 по 22 сентября проходит объявленная Минздравом Неделя безопасности пациента и популяризации Центров здоровья. В Кемеровской области работают 11 центров здоровья, из них 7 взрослых и 4 детских.

Заведующий отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дмитрий Макаров рассказал, что основной задачей Центров здоровья является формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе профилактика алкогольной и никотиновой зависимости. Там можно получить рекомендации по коррекции питания, физической активности, режиму сна, условиям быта, труда, учебы и отдыха, а также помощь по отказу от вредных привычек. Центры здоровья рассчитаны на работу с людьми, которые стремятся получить рекомендации врача для повышения качества своей жизни и сохранения здоровья.

Посетители Центров здоровья могут проверить содержание токсических веществ в крови, холестерина, проконтролировать и оценить свой вес, артериальное давление и т.д. В Центры здоровья приглашаются все, кто хочет объективно оценить возможности организма и выслушать прогнозы специалистов по состоянию своего здоровья, функций и систем. Ведь известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить.

Каждому посетителю центра здоровья по итогам комплексного обследования выдается «Паспорт здоровья» и составляется индивидуальная «Карта здорового образа жизни».

Все услуги в центрах здоровья оказываются бесплатно.

 

Адреса Центров здоровья для взрослых:

Кемерово, ГАУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А. Колпинского» ул. Красноармейская, 115

Новокузнецк, ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова» ул. Хитарова, 32

Новокузнецк, ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №29 имени А.А. Луцика»  ул. Рокоссовского, 6

Прокопьевск, ГАУЗ «Прокопьевская городская больница» пр-т Гагарина, 34

Юрга, ГБУЗ «Юргинская городская больница» ул. Ленинградская, 27

Анжеро-Судженск, ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А. А.  Гороховского» ул. Войкова, 3-А

Междуреченск, ГБУЗ «Междуреченская городская больница»  б-р Медиков, 5

 

Адреса Центров здоровья для детей:

Кемерово, ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница Ю. А. Атаманова» ул.Черняховского,8-а

Новокузнецк, «Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского» ул. Сеченова, 26

Прокопьевск, ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»  пр-т Строителей, 7

Анжеро-Судженск, ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А. А.  Гороховского» ул. Лазо, 15

 

16/09/2025
