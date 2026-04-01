Ввоз томатов и моркови проконтролировал Россельхознадзор в Кузбассе

21 и 22 апреля 2026 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 58,7 т свежей подкарантинной продукции из регионов Средней Азии. Ассортимент составили 36,7 т томатов из Казахстана и 22 т моркови из Киргизии. Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.