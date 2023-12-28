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«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» ДАРИТ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приготовила более 9 тысяч новогодних подарков для детей работников и ветеранов компании.

В преддверии Нового года дети работников «Южного Кузбасса» до 14 лет получили порядка 4500 подарочных наборов. В яркие коробки упакованы сладости, пластиковая ледянка, набор развивающих игр и детские перчатки с изображением Мечеленка – талисмана компании.

Также сладкие новогодние презенты традиционно вручили около 4500 неработающим пенсионерам компании.

«Новый год – время приятных моментов, поэтому стараемся порадовать ребятишек и ветеранов. В Междуреченске и Мысках пройдут детские утренники с елкой, сказочными героями и праздничными программами. Наш юбилейный персонаж Мечеленок в компании Деда Мороза, Снегурочки и активистов из совета молодежи посетит многодетные семьи сотрудников компании, а также дома тех работников, которые воспитывают детей, требующих особой заботы, подарит новогодние наборы и праздничное настроение», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.  

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
28/12/2023
Экономика
Междуреченск
Мыски
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