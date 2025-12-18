«Южный Кузбасс» обучает работников

Обучение прошло в рамках корпоративной программы Группы «Мечел» по формированию единой системы подготовки персонала для внедрения инструментов бережливого производства. В нем приняли участие 36 человек. Занятия проводила специалист по развитию и обучению персонала учебного центра Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

Менеджмент «Южного Кузбасса» успешно прошел тренинг «Стандартные практики руководителя». Участники тренинга получили практические инструменты для оптимизации рабочих процессов, эффективной постановки задач и мотивации команд.

Другие руководители и специалисты приняли участие в тренинге «Методы решения проблем». Тематически занятия были сфокусированы на развитии навыков критического мышления, анализе проблемных ситуаций и выработке оптимальных решений. Участники освоили различные инструменты и методики, которые позволяют комплексно подходить к решению сложных задач и повышать качество принимаемых решений.

«Обучение способствует профессиональному росту руководителя: в ходе тренингов проходишь не только теоретический курс, но и получаешь реальные инструменты, которые можно внедрять в своей повседневной работе», – поделился старший механик Департамента ремонта и технического обслуживания ПАО «Южный Кузбасс» Юрий Дубовский.

«Южный Кузбасс» уделяет большое внимание обучению персонала. Компания организовывает специализированные курсы и тренинги, направленные на изучение новых технологий, освоение современных инструментов. При этом особое внимание уделяется развитию практических навыков, позволяющих сотрудникам применять полученные знания в реальных рабочих ситуациях», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»