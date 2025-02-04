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«Южный Кузбасс» обучает управлять карьерными экскаваторами

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приобрела учебный тренажер экскаватора ЭКГ-8 для отработки практических навыков погрузки угля и вскрышных пород.

Тренажер-имитатор установили в специально оборудованном классе Учебного центра компании. Симулятор представляет собой кабину на мобильной платформе, которая оснащена несколькими панелями управления, имитирующими пульты, смонтированные на рабочем месте машиниста, удобное кресло, джойстики управления, кнопки, переключатели, монитор, компьютер с программным обеспечением.

Два ручных джойстика, схожие по эргономике с органами управления реальной техники, – для управления рабочим оборудованием. На джойстиках есть кнопки сигнала и открывания днища ковша. Несколько переключателей управляют работой основных приводов: подъема и опускания ковша, напора выдвижения и обратного хода, поворота платформы, передвижение экскаватора на производственной площадке. 

В тренажере создана реалистичная виртуальная сцена рабочей площадки. Получается сымитировать погрузку, перемещение угля или породы, перегон экскаватора–- операции, которые выполняет ЭКГ-8 на участках горных работ. Интегрированная звуковая система воспроизводит звуковые сигналы, шум работающего двигателя и основных агрегатов и узлов машины.

Шесть заданий, которые содержит компьютер, позволят обучающимся получить правильные базовые навыки управления экскаватором.

«Профессиональное обучение и получение свидетельства по профессии «машинист экскаватора» всегда начинаются именно с ЭКГ-8. Тренажер позволит повысить качество подготовки, минимизировать количество ошибок начинающих машинистов и повысить производительность труда», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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04/02/2025
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