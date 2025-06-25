«Южный Кузбасс» трудоустраивает подростков

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») реализует программу летней занятости для детей своих работников. В этом году предложением поработать в компании воспользовались 70 школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

Три летних месяца в «Южном Кузбассе» будут трудиться дети сотрудников компании: на предприятиях Междуреченска – 50 юных работников, в мысковских подразделениях – 20 ребят. В июне к выполнению рабочих обязанностей уже приступили 22 подростка, в июле запланировано принять на работу 30 ребят, в августе – 18.

Все они трудоустроены подсобными рабочими. Новые сотрудники заняты на благоустройстве территорий административно-бытовых комбинатов шахт, разрезов и фабрик: обустройстве клумб, высадке и поливе цветочной рассады, уборке территории, побелке бордюров и деревьев.

Несовершеннолетние работники трудятся по четыре часа в день, в соответствии с российским законодательством. Перед началом рабочего дня они проходят инструктаж по охране труда, получают наряд, спецодежду, необходимый инвентарь и передаются наставникам.

«Уже третье лето тружусь в «Южном Кузбассе». Вроде бы каникулы и можно поспать подольше, но надо учиться самостоятельности. В том числе и в плане зарабатывания денег. Поэтому с удовольствием хожу на работу. Это полезный опыт, который мне обязательно пригодится. И деньги точно не будут лишними. Кстати, в прошлом году, получив заработную плату, купил телефон», – делится молодой работник ПАО «Южный Кузбасс» Артём Морозов.

«Трудоустройство несовершеннолетних детей работников «Южного Кузбасса» – это не только мера социальной поддержки детей, но и один из методов трудового воспитания и профориентации подростков. Вливаясь в коллектив предприятия, ребята получают навыки самостоятельной трудовой деятельности, наблюдают за работой разных специалистов, интересуются их делами и, конечно, получают за свой труд заслуженную оплату», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»