«Южный Кузбасс» участвует в общегородских субботниках

Сотрудники угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») присоединились к осенним общегородским субботникам.

Угольщики навели порядок на территориях административно-бытовых комбинатов своих предприятий, а также в городском сквере у Доски почёта «Южного Кузбасса». Работники убрали с газонов и тротуаров опавшую листву, упаковали её в мешки. Общий объем собранного мусора составил 15 кубометров.

«Компания всегда поддерживает общероссийские, региональные и городские экологические акции. Это мероприятие не стало исключением. В благоустройстве участвуют все коллективы – чистота и порядок должны быть не только на рабочих местах, но и на территории», – сказала начальник отела хозяйственного обеспечения Любовь Морозова.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»