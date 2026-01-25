Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Зачем считать калории: мнение специалиста

Почему нужно считать калории - с этим вопросом обратились к врачу -эндокринологу, заведующей эндокринологическим отделением Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 им. Г. П. Курбатова Юлии Борисовне Королевой. 

- Подсчёт калорий позволяет контролировать их поступление в организм из разных пищевых продуктов. 

При похудении подсчет калорий может быть хорошим подспорьем в контроле рациона в соотношении с уровнем физической активности. Тем не менее, эта методика подходит далеко не всем. Те, кому нравится держать всё под контролем и вести дневник питания, такой метод может приносить удовольствие и давать определённый результат. Для тревожных людей с нарушениями пищевого поведения постоянный подсчёт калорий вместе с ежедневными взвешиваниями становится порой началом эффекта йо-йо: когда строгие ограничения заканчиваются срывами с последующим осуждением себя.

Намного важнее не «втолкнуть» рацион в какую-то норму цифр, а подобрать разнообразный и сбалансированный продуктовый набор, а также научиться слышать сигналы голода и насыщения.

Не есть, просто потому что грустно, потому что неловко отказаться, не доедать, когда уже насытились, принимать пишу без гаджетов, медленно 

А ещё двигаться, это главное! И это не про изнуряющие тренировки в тренажёрном зале. Выйти на одну остановку раньше, припарковаться дальше, пройти пару этажей по лестнице, иногда отрываться от рабочего места, если ваша работа сидячая.

Пресс - служба НГКБ N 1( фото). 

kuzbassnews.ru
25/01/2026
