19 ноября текущего года вследствие неблагоприятных погодных условий на территории Кемеровской области – Кузбасса в 15 муниципальных образованиях произошло повреждение 128 объектов электроснабжения, в результате чего без электричества находилось порядка 87,5 тыс. человек, 143 котельных, 8 водозаборов, частичному разрушению подверглись объекты социальной инфраструктуры, многоквартирные и индивидуальные жилые дома, повреждено личное имущество граждан.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий непогоды.

С целью контроля за проводимыми аварийно-восстановительными работами в регион прибыл заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Совместно с прокурором Кемеровской области – Кузбасса Александром Блошкиным, Главой города Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, Главой Новокузнецкого муниципального округа Андреем Шарниным он посетил муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 17 имени В.П. Чкалова», которое получило существенные повреждения кровли, оценил уровень нанесенного стихией ущерба и техническое состояние здания, сообщает управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

По итогам мероприятия Дмитрий Демешин поручил Александру Блошкину проконтролировать работу аварийно-восстановительных служб, органов государственной власти и местного самоуправления по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возобновлению электро-, водо- и теплоснабжения и оказанию помощи пострадавшим гражданам, особое внимание уделив городу Новокузнецку и Новокузнецкому муниципальному округу.

Кроме того, заместитель Генерального прокурора России поручил прокурору Кемеровской области – Кузбасса организовать надлежащий надзор за ремонтными работами образовательных учреждений в целом по региону, а также за соблюдением прав несовершеннолетних на качественное образование в период их проведения.

Фото: Прокуратура Кемеровской области