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Женя Искандарова рассказала о детстве и юности в Кемерове

Популярная комик и блогер Женя Искандарова стала гостьей нового выпуска шоу канала ТВ-3 «Вкусно с Анфисой Чеховой». Девушка выросла в Кемерово и была рада поделиться воспоминаниями о детстве. Так, выяснилось, что даже первые шаги в стендапе она сделала в очень раннем возрасте.

«Я родилась как солнышко, с желтыми волосами в разные стороны, такой одуванчик. «Вот я сейчас всех рассмешу!». Доходило до того, что я отправлялась в магазин за покупками, а возвращалась с какой-то историей. По дороге придумывала, что рассказать, дескать, вот со мной произошел какой-то казус, нечто смешное. Я этим делилась, всех это веселило, потому воспринималось за чистую монету, а мне нравилось. По факту, это уже и был какой-то стендап», – говорит Женя. 

В родном городе Искандарова закончила школу и поступила в Кузбасский технический университет, чтобы стать инженером. Однако, в студенческие годы настолько увлеклась КВНом, что в итоге решила сделать юмор своей профессией. Из-за этого она в итоге и решилась на переезд в столицу. 

«Когда я занялась КВНом, я поняла, что весь основной КВН в Москве. Весь творческий рост только в столице. Конечно, в Кемерово ты тоже можешь достигнуть определенных высот, но я полагаю, что я бы дошла бы до этих высот уже лет в 25. А нужно же двигаться еще дальше», – призналась Искандарова Анфисе Чеховой.

 

Фото: из личного архива Евгении Искандеровой

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/11/2024
Культура
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