Житель Кузбасса получил предостережение Россельхознадзора за ввоз скота без ветеринарных документов

Информация о нарушении ветеринарного законодательства, допущенного жителем д. Любаровка Юргинского района Кемеровской области – Кузбасса, поступила в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора из ГБУ «Юргинская СББЖ» 22 декабря 2025 года.

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), проведенного путем анализа информации из ФГИС «Меркурий», установлено, что гражданин ввёз на территорию своего личного подсобного хозяйства в Юргинском районе пять четырёхмесячных бычков без ветеринарных сопроводительных документов и без маркировки.

Согласно его объяснительной крупный рогатый скот приобретен в личном подсобном хозяйстве другого сибирского региона, а перемещение животных прошло без контроля ветеринарной службы, что нарушает требования законодательства о ветеринарии.

В этой связи, 14 января 2026 года нарушителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, а также указано на необходимость принятия мер по их устранению. Животные поставлены на карантин.

Службой региона проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия территории.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что ввоз на территорию Кемеровской области — Кузбасса сельскохозяйственных животных неизвестного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают эпизоотическое благополучие местности и здоровье животных, несёт реальную угрозу ухудшения эпизоотической ситуации в регионе, что может подорвать экономическое благополучие Кузбасса и привести к распространению болезней опасных как для животных, так и для людей.