Житель Кузбасса раскопал ликвидированную более 30 лет назад шахту ядерной ракеты, причинив ущерб лесному фонду

В конце мая прошлого года при патрулировании лесов на территории одного из лесничеств Сибирского федерального округа сотрудники лесоохраны обнаружили 35-летнего экскаваторщика из Мариинска и его «напарника», которые при помощи экскаватора «HYUNDAI» нарушили живой почвенный лесной покров и уничтожили несколько деревьев. Выяснилось, что мужчины при помощи техники с целью добычи металла раскопали ликвидированные более 30 лет назад шахту ядерной ракеты с командным пунктом, ранее принадлежавших Министерству обороны Российской Федерации.

За использование лесных участков для распашки и других целей без специального разрешения кузбассовец был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

А позже специалисты лесоохраны посчитали и ущерб, причинённый лесному фонду незаконными действиями кузбассовца. Его размер составил около трёх с половиной миллионов рублей.

В связи с тем, что добровольного возмещения причинённого ущерба не последовало, руководство региональной лесоохраны обратилось в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованием взыскать с кузбассовца всю сумму ущерба, причинённого лесному фонду.

Рассмотрев заявленные исковые требования, суд пришёл к выводу об их обоснованности. Расчёт ущерба был признан верным с учётом порядка возмещения вреда лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации.

В итоге житель Кузбасса должен возместить ущерб лесному фонду в размере около 3 миллионов 500 тысяч рублей и выплатить в бюджет Мариинского муниципального округа более 64 тысяч рублей в виде государственной пошлины.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд