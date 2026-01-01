Более 600 спортивных мероприятий запланировано для кузбассовцев в новогодние каникулы

До 11 января в Кузбассе проходит Декада спорта и здоровья. В регионе подготовлено около 600 зимних спортивных площадок для семейного отдыха.

«Наступили длительные новогодние выходные, чтобы кузбассовцы могли провести их активно, у нас запланировано более 600 физкультурных и спортивных мероприятий. Для жителей и гостей нашего региона подготовлена разнообразная спортивная инфраструктура: 93 катка с ледовым покрытием, 138 хоккейных коробок, 265 лыжных трасс, 145 полей для мини-футбола, а также 153 пункта проката спортивного снаряжения. Приглашаем всех найти себе спортивное занятие!» — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Сегодня, 1 января, в Кузбассе в 12-й раз состоялся «Забег Обещаний» на символические 2026 метров. Участники дают себе личное обещание на год, записывают его на стартовом номере. В Кемерове к спортивному флешмобу присоединились более 600 человек. Маршрут прошел по самому центру столицы Кузбасса. В Гурьевске в Парке Металлургов среди вековых сосен под новогоднее музыкальное сопровождение совершили забег более 100 участников. В парке «Центральном» в Белове собрались 150 беловчан. В этом году забег решили сделать костюмированным. На финише каждый получил сладости, самых активных и быстрых отметили призами — абонементами на посещение бассейна в ФОК «Металлург» и Ледового Дворца поселка Бачатский.

В Осинниках в новогодние выходные организовали традиционный турнир по футболу на снегу. На заснеженное поле вышли спортсмены в возрасте от 15 до 70 лет — от юных футболистов, делающих первые шаги в спорте, до опытных игроков.

В спортшколе города Полысаево состоялся второй этап Традиционного фестиваля лыжного спорта, посвященный Воинам Кузбасса. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2010 года рождения и младше, мужчины и женщины 2009 года рождения и старше. Среди спортсменов — лыжники, ветераны спорта, участники специальной военной операции, их родители и близкие. Программа включала вечерний спринт с отбором 20 сильнейших в каждой возрастной группе, гонку на выбывание и финал с 10 лучшими лыжниками. Победители и призеры получили медали, грамоты, новогодние подарки.

В Юргинском округе соревновались лыжники, все 60 участников награждены сладкими призами и грамотами.

С 6 по 10 января в Новокузнецке на базе городского дворца детского (юношеского) творчества пройдет первенство Сибирского федерального округа по шахматам, участие примут 80 спортсменов из регионов СФО.

10 января в беговом зале Ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове с 11:00 пройдет массовый прием нормативов ГТО.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса