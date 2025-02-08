День российской науки отметили Тяжинском округе

Информационный час «От колеса – до робота» прошел в Тяжинской детской библиотеке. Ребята из 4 «В» класса Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова узнали о создателях первого паровоза и радио, телевизора и компьютера, самолета и парашюта. Школьники и сами стали изобретателями и исследователями, создав небольшие макеты самолетов в технике оригами. Затем юных читателей ждали эксперименты «Магнитный шарик», «Соляные столбики», «Попрыгунчики», «Воздушный мандарин».

В Тяжинской средней школе № 3 состоялась конференция «Здравствуй, наука». Ученики 3-4-х классов представили проекты по разным отраслям знаний – ботанике, физике, технике, физиологии. В Новопокровской основной школе активисты первичного отделения «Движения первых» организовали для ребят игру «Как стать профессором?». В ходе игры школьники не только узнавали различные факты, но также учились анализировать информацию и работать в команде.

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума познакомились с киноальманахом «16 способов изменить мир», в котором 16 режиссеров выбрали наиболее интересные научные разработки и исследования в Сколковском институте науки и технологий и создали короткометражные фильмы. Ребята узнали, как разрабатываются новые материалы, как управлять роем дронов, что такое углеродные нанотрубки, чем опасны газовые гидраты, как исследуют «социальное» поведение клеток, а также о том, может ли протез руки передавать ощущения и кто занимается космической погодой.

Специалисты Тисульской библиотеки провели для воспитанников детсада «Лесовичок» день науки «Удивительный мир». Малыши изучали и сравнивали свойства воды в разных состояниях: жидком, твердом, газообразном. В Новоподзорновском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялся информационный час «День российской науки». В Листвянской библиотеке оформлена книжная выставка «Наука открывает тайны». Специалисты Кубитетского сельского Дома культуры и библиотеки провели для школьников познавательный час «Да здравствует российская наука».

Фото: Тяжинская детская библиотека