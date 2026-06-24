Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали горожанина за попытку незаконно обновить летний гардероб

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, причастного к хищению товара из охраняемого магазина.

В дневное время экипаж Росгвардии прибыл по сигналу тревоги в торговый объект, расположенный на проспекте Кузнецком. На месте происшествия  работники гипермаркета указали росгвардейцам на мужчину, причастного к противоправным действиям. Стражи правопорядка задержали 26-летнего мужчину для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, злоумышленник попытался на себе вынести неоплаченный шорты и носки. Противоправные действия своевременно заметили работники торгового объекта, которые вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/06/2026
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus