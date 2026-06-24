Росгвардейцы задержали горожанина за попытку незаконно обновить летний гардероб

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, причастного к хищению товара из охраняемого магазина.

В дневное время экипаж Росгвардии прибыл по сигналу тревоги в торговый объект, расположенный на проспекте Кузнецком. На месте происшествия работники гипермаркета указали росгвардейцам на мужчину, причастного к противоправным действиям. Стражи правопорядка задержали 26-летнего мужчину для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, злоумышленник попытался на себе вынести неоплаченный шорты и носки. Противоправные действия своевременно заметили работники торгового объекта, которые вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия