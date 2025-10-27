В подведомственных Сибирскому межрегиональному управлению Россельхознадзора регионах – а это Новосибирская и Томская области, Кемеровская область – Кузбасс – завершен пожароопасный сезон, установленный в весенний период 2025 года. Основной причиной возникновения возгораний по-прежнему остается человеческий фактор, в том числе из-за несоблюдения установленных правил пожарной безопасности. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Около 95% всех случаев связано с переходом огня с земель других категорий и действиями местного населения.

Стоит отметить, что обследования значительной площади земель сельскохозяйственного назначения, проведенные инспекторами Россельхознадзора с начала 2025 года, состоялись с мая по октябрь. Так, всего мероприятиями в рамках федерального государственного земельного надзора охвачено более 195 тыс. га, из которых на площади более 35 тыс. га – это почти пятая часть – выявлены факты зарастания земельных участков деревьями, кустарниками и сорной растительностью.

Учитывая, что одним из стратегически важных направлений в работе Россельхознадзора является введение неиспользуемых и зарастающих земель в сельскохозяйственный оборот и опираясь на профилактический контур, инспекторы ведомства объявляют предостережения в адрес нарушителей – на текущую дату 768. Вместе с тем, по итогам внеплановых выездных проверок, согласованных с органами прокуратуры, и контрольных надзорных мероприятий без взаимодействия в виде выездных обследований – инспекторами ведомства выдано 207 предписаний об устранении нарушений по зарастанию.

Стоит отметить, что в рамках взаимодействия с территориальными органами МЧС России 7 выездных обследований состоялись в Новосибирском районе Новосибирской области, 5 — в Кривошеинском районе Томской области и 3 — в Кемеровском районе Кемеровской области, которые были направлены на выявление неиспользуемых земель, а, следовательно, зарастающих и потенциально пожароопасных сельхозугодий. Так, на совокупной площади 375 га зафиксировано зарастание и одновременное отсутствие опашки земельных участков в виде минерализованных полос.

Все результаты контрольных (надзорных) мероприятий и информация о мерах, принятых в отношении нерадивых правообладателей земельных участков сельскохозяйственного назначения оперативно направлены в территориальные подразделения Главного управления МЧС России и МВД России.