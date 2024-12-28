Концерт хоровой музыки состоялся в Тяжине

В концертной программе «Где музыка берет начало?», посвященной 90-летию советского и российского композитора, заслуженного деятеля искусств, народного артиста Российской Федерации Евгения Павловича Крылатова приняли участие хоровые коллективы Тяжинской детской школы искусств № 31.

На сцене выступили младший хор «Камертончики», старший хор «Веселые нотки», вокальный ансамбль «Волна», младший хор «Веснушки», младший хор «Мозаика», сводный хор младших и старших классов. В программе прозвучали известные детские песни из мультфильмов и кинофильмов.

В роли ведущих концертной программы выступили выпускники хорового отделения детской школы искусств Владислав Данилков и Сергей Сазыкин.

Фото: Тяжинская ДШИ № 31