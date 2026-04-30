Кузбасский суд заключил под стражу заместителя начальника лечебно-исправительного учреждения, обвиняемого в получении взятки

Должностное лицо обвиняется в получении взятки в крупном размере за незаконные действия, связанные с распиловкой леса по заниженной цене.

По версии следствия, заместитель начальника ФКУ ЛИУ-33 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу предложил местному жителю оказать содействие по обработке древесины объёмом около 950 куб.м. по заниженной цене. За свои услуги обвиняемый запросил более 230 тысяч рублей в качестве вознаграждения за незаконные действия по внесению в договор об оказании услуг сведений, не соответствующих действительности. Распиловку необработанной древесины договорились проводить в несколько этапов. После обработки части леса обвиняемый получил от местного жителя часть оговорённой ранее суммы. Преступная деятельность должностного лица была выявлена сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области совместно с сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу.

28 апреля 2026 года заместитель начальника исправительного учреждения был задержан. На следующий день органами предварительного расследования ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части пятой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд, рассмотрев представленные материалы, установил обстоятельства, которые дают основания полагать, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда под тяжестью предъявленного обвинения, предусматривающего лишение свободы на срок до 12 лет, а также иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу. Не исключена и возможность того, что обвиняемый будет угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства с целью изменения ими своих показаний и сокрытия фактов совершения противоправных действий путём уничтожения доказательств.

При таких обстоятельствах суд 30 апреля 2026 года удовлетворил ходатайство органов следствия, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

На сегодняшний день постановление об избрании меры пресечения в законную силу не вступило и может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда в течение трёх суток.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

