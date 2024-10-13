Неделя сохранения психического здоровья

В рамках недели сохранения психического здоровья врачи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 и медицинские психологи рассказали пациентам, как сохранить душевное равновесие.

Для пациентов отделения амбулаторной медицинской реабилитации психолог Ольга Наумова показала комплекс упражнений с мячом, как снять напряжение в течение дни и справиться с тревогой.

- Психическое здоровье человека находится под постоянным воздействием неблагоприятных внешних и внутренних факторов, которые называются стрессорами. На снижение уровня психического здоровья могут указывать такие проявления как: ухудшение аппетита и сна, утомляемость, отсутствие интереса к повседневным делам, замкнутость, агрессия, неспособность контролировать свои эмоции, необоснованные страхи и тревоги, снижение самооценки, подчеркивает специалист группы клинической психологии, - говорит медицинский психолог. - Будьте веселы и чаще улыбайтесь, это очень полезно. Если относиться к жизни с юмором, улучшается настроение и укрепляется иммунитет. Немаловажное значение для укрепления психического здоровья и профилактики заболеваний является общение с природой. Чаще выбирайтесь в лес, собирайте цветы, грибы, ягоды. Общение с природой нельзя представить без общения с домашними любимцами. Привязанность к животным формирует иной взгляд на мир!

Крепкое психическое здоровье – это путь к достижению поставленных целей и реализации своего потенциала. Поэтому, как говорит, Ольга Наумова, будьте здоровы, следите за своим психическим здоровьем!

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото).