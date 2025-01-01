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Новогоднее представление «Снегурочка» состоялось в Тяжинском агропромышленном техникуме

Студенты-активисты подготовили оригинальную сказку на новый лад. Ребята перевоплотились в сказочных персонажей и рассказали увлекательную историю о девочке Снегурочке, которая общалась исключительно с помощью рекламных слоганов.
Только в финале, встретившись с Дедом Морозом, она обрела возможность говорить обычным языком. Зрители с большим интересом следили за развитием сюжета и поддерживали самодеятельных артистов бурными аплодисментами.

Фото: Тяжинский агропромышленный техникум

 

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kuzbassnews.ru
01/01/2025
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Тяжин
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