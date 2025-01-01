Новогоднее представление «Снегурочка» состоялось в Тяжинском агропромышленном техникуме
Студенты-активисты подготовили оригинальную сказку на новый лад. Ребята перевоплотились в сказочных персонажей и рассказали увлекательную историю о девочке Снегурочке, которая общалась исключительно с помощью рекламных слоганов.
Только в финале, встретившись с Дедом Морозом, она обрела возможность говорить обычным языком. Зрители с большим интересом следили за развитием сюжета и поддерживали самодеятельных артистов бурными аплодисментами.
Фото: Тяжинский агропромышленный техникум
01/01/2025