Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Новокузнецкие медики рассказали, как сохранить здоровье на работе

«Среди ключевых задач, которые должен ставить работодатель — формирование мотивации к здоровому образу жизни, профилактика хронических неинфекционных заболеваний, развитие физической активности сотрудников. Также в план мероприятий нужно включать охват профосмотрами и диспансеризацией, как улучшить условия труда и психологический климат в коллективе, - рассказывает и.о. заместителя главного врача по амбулаторной работе Ксения Александровна Епифанцева. - Для нового работника медосмотр нужен, чтобы оценить состояние его здоровья и определить, осилит ли человек нагрузку на этой должности, нет ли заболеваний, которые могут помешать работе.

Периодические осмотры проводят, чтобы «поймать» начало профессионального заболевания и сразу же принять меры. При регулярном прохождении медосмотра работник будет видеть динамику состояния своего здоровья, а работодатель будет уверен, что болезнь подчинённого не приведёт к несчастным случаям. Для людей, чья деятельность связана с обществом или детьми, медосмотры нужны, чтобы снизить риски распространения эпидемий».

По словам медицинского работника, только благодаря системному подходу в части здоровьесбережения можно сохранить профессиональное долголетие сотрудников.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото). 

Здоровье
kuzbassnews.ru
02/05/2026
Здоровье
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus