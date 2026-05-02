Новокузнецкие медики рассказали, как сохранить здоровье на работе

«Среди ключевых задач, которые должен ставить работодатель — формирование мотивации к здоровому образу жизни, профилактика хронических неинфекционных заболеваний, развитие физической активности сотрудников. Также в план мероприятий нужно включать охват профосмотрами и диспансеризацией, как улучшить условия труда и психологический климат в коллективе, - рассказывает и.о. заместителя главного врача по амбулаторной работе Ксения Александровна Епифанцева. - Для нового работника медосмотр нужен, чтобы оценить состояние его здоровья и определить, осилит ли человек нагрузку на этой должности, нет ли заболеваний, которые могут помешать работе.

Периодические осмотры проводят, чтобы «поймать» начало профессионального заболевания и сразу же принять меры. При регулярном прохождении медосмотра работник будет видеть динамику состояния своего здоровья, а работодатель будет уверен, что болезнь подчинённого не приведёт к несчастным случаям. Для людей, чья деятельность связана с обществом или детьми, медосмотры нужны, чтобы снизить риски распространения эпидемий».

По словам медицинского работника, только благодаря системному подходу в части здоровьесбережения можно сохранить профессиональное долголетие сотрудников.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).